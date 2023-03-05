الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التحالف الوطني يكشف تفاصيل مبادرة «لمصر نبني أجيال» لدعم صحة طلاب المدارس

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

تحدث هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن مبادرة "لمصر نبني أجيال" لدعم صحة طلاب المدارس، قائلًا إن الكشف شامل ويتم عمل التحاليل اللازمة وصرف الأدوية المناسبة لحالة الطفل، ثم متابعة حالته مرة أخرى بعد شهر.

وأضاف عبد الفتاح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الطفل المصاب بالأنيميا يعاني من قلة التركيز، خاصة أنه يحتاج إلى تغذية سليمة، لافتًا إلى أن نسب التسرب من التعليم تحسنت كثيرًا بعد إطلاق المبادرة في المدارس.

نستهدف 100 ألف طالب بمحافظتي بني سويف والبحيرة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أننا أمس أعلنا نتائج المرحلة الأولى، وإطلاق المرحلة الثانية التي ستبدأ من غدًا الاثنين في محافظتي بني سويف والبحيرة، حيث أننا نستهدف 100 ألف طالب، بالإضافة إلى توعية أهالي الطلبة وعمل كتيب يحتوي على إرشادات للأطفال وأولياء الأمور والإخصائيين.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، متابعًا: "استطعنا في محافظة قنا أن ندرب الأطباء على معالجة المشاكل بالمدارس، والتعامل معها".

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمصر نبني أجيال مبادرة لمصر نبني أجيال صحة طلاب المدارس دعم صحة طلاب المدارس

مواد متعلقة

لنشر هواية القراءة والكتابة.. مكتبة مصر المتنقلة تصل حدائق أكتوبر

بمشاركة 700 متسابق من 17 محافظة.. ختام سباق الهجن بشرم الشيخ (فيديو)

الأسوأ منذ 60 عامًا.. 20 مليار دولار خسائر الأرجنتين بسبب الجفاف (فيديو)

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

أكرم القصاص: استمرار المشروعات وفّر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل «فيديو»

تزوجت من السيد بدير.. 8 معلومات عن شريفة فاضل (فيديو)

حزمة تحسين مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات.. قرارات الرئيس السيسي (فيديو)

خبير تغيرات مناخية يكشف أسباب الجفاف فى أوروبا (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

الحاجة زبيدة تعلق على إشادة أنجلينا جولى: «ربنا يباركلها ويهديلها حالها»

كبار قادة الجيش الروسى يطلعون «شويغو» على الوضع فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية