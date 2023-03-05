التحالف الوطني يكشف تفاصيل مبادرة «لمصر نبني أجيال» لدعم صحة طلاب المدارس

تحدث هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن مبادرة "لمصر نبني أجيال" لدعم صحة طلاب المدارس، قائلًا إن الكشف شامل ويتم عمل التحاليل اللازمة وصرف الأدوية المناسبة لحالة الطفل، ثم متابعة حالته مرة أخرى بعد شهر.

وأضاف عبد الفتاح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الطفل المصاب بالأنيميا يعاني من قلة التركيز، خاصة أنه يحتاج إلى تغذية سليمة، لافتًا إلى أن نسب التسرب من التعليم تحسنت كثيرًا بعد إطلاق المبادرة في المدارس.

نستهدف 100 ألف طالب بمحافظتي بني سويف والبحيرة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أننا أمس أعلنا نتائج المرحلة الأولى، وإطلاق المرحلة الثانية التي ستبدأ من غدًا الاثنين في محافظتي بني سويف والبحيرة، حيث أننا نستهدف 100 ألف طالب، بالإضافة إلى توعية أهالي الطلبة وعمل كتيب يحتوي على إرشادات للأطفال وأولياء الأمور والإخصائيين.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، متابعًا: "استطعنا في محافظة قنا أن ندرب الأطباء على معالجة المشاكل بالمدارس، والتعامل معها".