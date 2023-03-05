تايوان: على الصين احترام التزام شعبنا بالسيادة والحرية والديموقراطية

قالت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، إنه يتعين على الصين احترام "التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية".

وأضافت في بيان، نقلته وكالة رويترز: أن الصين "يجب أن تتعامل مع شؤون مضيق تايوان بطريقة عملية ومنطقية ومتساوية، ومع احترام متبادل".



وجاء هذا البيان، عقب تصريحات رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أما البرلمان، الأحد، حيث قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان، والعمل على "إعادة التوحيد السلمي"، وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

خطط أمريكية لدعم تايوان وفرض عقوبات على الصين

وأكدت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية،أن الحرب الأمريكية الصينية دخلت في مرحلة جديدة على حافة الهاوية، حيث تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مخططاتها لفرض عقوبات جديدة على الصين ودعم تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

جاء ذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين القوتين العالميتين، تجاه تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من بكين، ولا يجب المساس نحوها، فقد يرى الحزب الشيوعي الصيني تايوان شأن داخلي ولا يسمح بأي تدخل خارجي في هذا الإقليم الذي لم تسيطر عليه الصين قط.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الأزمة التايوانية ورقة ضغط أمريكية تجاه الصين، وجاء ذلك بعدما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماي، وهي التحركات التي قوبلت باعتراضات وتحركات تصعيدية من الصين.

وأضافت الصحيفة أن لجنة مجلس النواب الأمريكي تناقش عدة مشاريع قانونية لإخراج الصين من مجموعة العشرين، وكشف أصول المسؤولين الصينيين في الولايات المتحدة، وجلب تايوان إلى صندوق النقد الدولي.

حافة جديدة من الهاوية.. مشاريع قوانين



وتابعت الصحيفة أن التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، أخذت منعطفا جديدا بعد أن اقترحت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي أكثر من عشرة مشاريع قانونية تدعو إلى دعم تايوان وفرض عقوبات على الصين، حيث يدعو قانون حماية تايوان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات إلى استبعاد ممثلين من جمهورية الصين الشعبية من إجراءات مختلف المجموعات والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين، في حالة حدوث غزو تايوان.