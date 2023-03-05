الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يهزم نانت برباعية ويعزز صدارته للدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نانت 4 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يواجه مضيفه رين غدا ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل جوين هاجام لاعب نانت الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

ونجح نانت في تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وذلك عن طريق كل من لودوفيتش بلاس في الدقيقة 31 وإجناتيوس جناجو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني استعاد باريس السيطرة على المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق دانيلو بيريرا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط  الثاني.

وكان الدولي المصري مصطفى محمد قد حل بديلا لـ فلوريان مولات في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

باريس سان جيرمان فريق نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ماليزيا: إجلاء أكثر من 42 ألف شخصا بسبب فيضانات جوهور

بعد مرور 100 عام على ميلاد الموجى.. محمد دياب يستعرض تفاصيل رحلته الموسيقية

حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية