دبلوماسى سابق: يجب أن يترك «زيلينسكى» منصب رئيس أوكرانيا

صرح دبلوماسي أوكراني سابق، اليوم السبت، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى يجب أن يترك منصبه كرئيس للبلاد.

وقال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن زيلينسكي يحتاج إلى ترك منصبه كرئيس لأوكرانيا، لأنه غير قادر على ضمان السيطرة على الوضع في البلاد.

وفى فيديو نشره على قناته على موقع يوتيوب، قال سوسكين "ما هي المشكلة يا زيلينسكي، إذا كنت لا تستطيع القيادة، فعليك أن تستقيل"، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

وأكد سوسكين أن الظروف المعيشية الصعبة قد تطورت في أوكرانيا، بينما تواصل إدارة زيلينسكي جني الأرباح من المواطنين.

وأشار الدبلوماسي الأوكراني إلى أن المواطنين فى أوكرانيا لا يستطيعون شراء كسرة خبز، على حد قوله.

روسيا: مبادرة الصين بشأن تسوية الأزمة فى أوكرانيا تتفق مع نهجنا

وفى وقت سابق من اليوم، علقت روسيا على المبادرة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة فى أوكرانيا.

وأكد السفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف، السبت، أن العديد من بنود المبادرة الصينية بشأن التسوية السياسية تتفق مع نهج روسيا.

وأعرب مورغولوف عن ترحيبه برغبة الصين في الإسهام في التسوية السلمية للنزاع، مستدركًا "ندرس بعناية البنود، وكثير منها يتفق مع آرائنا"، وفقًا لوكالة تاس.

وأوضح مورغولوف أن بلاده تشاطر مبادئ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم موسكو لموقف الصين بشأن عدم شرعية العقوبات الأحادية التي فرضت.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن سقوط 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح بمدينة دونيتسك، في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا، في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M 777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوريجيا، ألحق سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريًا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي.