السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: بر الوالدين وطاعتهما سبب لكشف الكُربات وقبول الدعوات

الازهر
الازهر

قال الشيخ صابر السعيد، منسق رواق القرآن الكريم بالوجه القبلي عن "البر بالوالدين"، مشيرا إلى أن البر بالوالدين وطاعتهما سبب لدخول الرحمات وكشف الكربات وقبول الدعوات وارتفاع الأعمال الصالحات إلى رب الأرض والسماوات، فهو الخلاص من الأزمات.


جاء ذلك خلال عقد الجامع الأزهر النسخة الثالثة عشرة من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.


وأضاف أن السنة النبوية المطهرة أكدت وحثت على طاعة الوالدين والبر بهما، موضحا أن البر بالوالدين كان خلق الأنبياء والمرسلين، فقدموا صورا مشرقة ونماذج نيرة من برهم بآباءهم وأمهاتهم.


ويواصل الجامع الأزهر، اليوم السبت، جهوده المكثفة في تعليم وتوعية الأطفال وتدريبهم على أداء العبادات والمعاملات وفقا للمنهج الإسلامي الصحيح ، وعلى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، وعلى يد علماء الأزهر.


وفي إطار التعاون بين الجامع الأزهر ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، افتتح القارئ الصغير سعيد محمد شرارة، الملتقى ببعض آيات القرآن الكريم، وتخلل الحفل بعض المدائح النبوية والأناشيد للمبتهلة الصغيرة جويرية عيسى عبدالغني.

 

رواق القرآن الكريم البر بالوالدين الكربات الأعمال الصالحات الطفل الخلوق

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