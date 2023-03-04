السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يتقدم على القطن الكاميرونى مبكرًا بهدف شريف

شريف
شريف

تقدم الأهلي مبكرًا على نظيره القطن الكاميروني بهدف في الشوط الأول، من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدف محمد شريف في الدقيقة الأولى، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من طاهر محمد طاهر.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: 

علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ولعب الأهلي مباراتين بدوري المجموعات، الأولى أمام الهلال السوداني وانتهت بفوز الهلال بهدف للا شيء، والثانية أمام صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بالتعادل 2-2.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام 1997 وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين في تاريخه من 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وعبر تاريخ البطولة حقق الأهلي الفوز بكأسها عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في الفوز بها، يليه نادي مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وعبر تاريخه بالبطولات الإفريقية واجه الأهلي أندية الكاميرون في اثنتي عشرة مباراة، وكانت المواجهات أمام أندية كانون ياوندي والقطن، منهما مباراتان في نهائي كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 1984 أمام كانون ياوندي وفاز الأهلي بكأس البطولة، ومباراتان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" 2014، وثماني مباريات في دوري أبطال إفريقيا، إجمالاً فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين، أحرز مهاجموه عشرين هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

الاهلى القطن الكاميرون القطن دورى ابطال افريقيا محمد شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ختام فعاليات تدريب «الإدارة السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية» بحميات الإسكندرية

إيقاف إمام بـ«أوقاف الجيزة» عن العمل لمخالفته تعليمات خطبة الجمعة

محمد رمضان يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «هارلى» (فيديو)

حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والتعديات بالمنصورة (صور)

الاثنين.. بني سويف تنظم مؤتمر مبادرة «أفريقيا مستقبل تجارة مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس