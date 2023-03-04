الأهلى يتقدم على القطن الكاميرونى مبكرًا بهدف شريف

تقدم الأهلي مبكرًا على نظيره القطن الكاميروني بهدف في الشوط الأول، من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدف محمد شريف في الدقيقة الأولى، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ولعب الأهلي مباراتين بدوري المجموعات، الأولى أمام الهلال السوداني وانتهت بفوز الهلال بهدف للا شيء، والثانية أمام صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بالتعادل 2-2.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام 1997 وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين في تاريخه من 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وعبر تاريخ البطولة حقق الأهلي الفوز بكأسها عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في الفوز بها، يليه نادي مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وعبر تاريخه بالبطولات الإفريقية واجه الأهلي أندية الكاميرون في اثنتي عشرة مباراة، وكانت المواجهات أمام أندية كانون ياوندي والقطن، منهما مباراتان في نهائي كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 1984 أمام كانون ياوندي وفاز الأهلي بكأس البطولة، ومباراتان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" 2014، وثماني مباريات في دوري أبطال إفريقيا، إجمالاً فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين، أحرز مهاجموه عشرين هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.