السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «زيارة الرئيس السيسى تكريم لنا»

جريدة الدستور

أعرب شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادتهم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة المنيا.

وقال أحد شباب التحالف: "سعيد وفخور بعد زيارة الرئيس لينا، كنا عارفين إننا في الذاكرة بس النهاردة اتأكدنا".

وتابع آخر: "كلام الرئيس معانا كان بمثابة تكريم لينا على الجهد اللي عملناه الفترة الأخيرة".

وأضافت إحدى الفتيات المتطوعات: "مجهودنا متشاف ومتقدر.. وكنت سعيدة أن الرئيس زارنا وحاسس بمجهودنا، ومبسوطة بكلام الرئيس عن التطوع".

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، مدينة المنيا الجديدة، حيث تفقد عددًا من المشروعات القومية.

وشهد الرئيس السيسي، خلال زيارته افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، منها مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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