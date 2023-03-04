استخراج جثة طفلة دفنت منذ 8 أشهر يكشف جريمة «الأم والعشيق» بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن أن قرار النيابة باستخراج جثة طفلة بعد دفنها بـ8 أشهر بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، كان للشبهة الجنائية في وفاتها، وتبين أن الطفلة قتلها عشيق والدتها.

وبينت تحقيقات النيابة أنها تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، يشير إلى تقديم أحد المواطنين يدعى "إسلام.ا، سائق، في منتصف العقد الثاني من العمر ومقيم بمنطقة أوسيم" بلاغًا ضد طليقته "حكمت، 26 سنة، بائعة متجولة، مقيمة بمنطقة كعابيش بالهرم" يتهمها فيه وشخصًا آخر بقتل ابنته الطفلة "حبيبة" ودفنها.

باستدعاء صاحب البلاغ أمام النيابة العامة أقر بأنه تزوج "حكمت"، منذ 5 سنوات، وأنجب منها طفلة تدعى "حبيبة" عمرها سنتان ولا توجد لها شهادة ميلاد، وذكر أنه تم الطلاق بينهما منذ سنتين، موضحًا أن طليقته ارتبطت بعلاقة عاطفية مع جارها في المنطقة ويدعى "مصطفي.م" في العقد الثالث من عمره، مقيم كعابيش الهرم، واتهم طليقته وعشيقها بدفن ابنته عقب وفاتها دون علمه منذ 8 أشهر.

على الفور أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين ومثولهما أمام النيابة للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من اتهامات بقتل ودفن الطفلة.

وأمام جهات التحقيق قرر المتهمان أن الطفلة كانت كثيرة البكاء وأن المدعو "مصطفى.م" ضربها ضربًا مبرحًا، ما تسبب في سقوطها على الأرض وتوفيت في الحال ودفناها بمنطقة أرض الشونة بالهرم، دون استخراج تصريح بالدفن لعدم وجود شهادة ميلاد لها.

كما أرشدا عن مكان دفنها، وتم استخراج جثة الطفلة من حفرة داخل مقلب قمامة بمعرفة جهات التحقيق، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.