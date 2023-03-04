السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى وفاة طالبة داخل مصعد بالإسكندرية لـ 18 مارس

حبس
حبس

أجلّت محكمة جنح الرمل أول، بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في وفاة الطالبة "ن. م" التي سقطت من الطابق الحادي عشر، تحت مصعد العقار إلى جلسة 18 مارس المقبل للإحالة، مع استمرار حبس حارس العقار ووجود آخرين على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنح أول الرمل، بمحافظة الإسكندرية، حددت جلسة اليوم السبت، لنظر الدعوى المرفوعة من جانب والدها يتهم فيها 4 أشخاص بالتسبب فى وفاة نجلته، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

بداية الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بلاغا من والد الطالبة يفيد باختفاء نجلته، البالغة من العمر 22 عامًا، طالبة بالفرقة الخامسة في كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة الإسكندرية.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، وبعد إجراء الفحص اللازم والتحقيقات تبين سقوطها في بئر الأسانسير من الطابق الحادي عشر، وتبين وجودها أسفل العقار. 

محكمة جنح الرمل أول محاكمة المتهمين مدير امن الإسكندرية اختفاء نجلته كلية الصيدلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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