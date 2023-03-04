السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل امتحانات غدًا.. مقررات شهر فبراير للصفين الرابع والخامس الابتدائى

اختبارات
اختبارات

تستعد المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية لعقد اختبارات فبراير والتى من المقرر لها أن تبدأ فى أول أسبوع فى مارس وتبدأ أغلب المدارس فى امتحانات اللغة العربية غدًا الأحد، وبالتزامن مع ذلك يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن المقرر لشهر فبراير والذي من المقرر عقد الاختبارات فيه.

مقررات شهر فبراير للصفين الرابع والخامس الابتدائى 2023

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مقررات شهر فبراير للصف الخامس الابتدائى 2023
 

اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني 
كونكت: unit 7& 8
الرياضيات: الوحدة ٧ و٨
العلوم: المفهوم ١ والمفهوم ٢ نشاط من ١ إلى ٥ حتي نهاية المسطحات المائية العذبة على الأرض.

الدراسات: الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات: الدروس ١ و٢ و٣ و٤

الدين الإسلامى: الموضوع الأول العقيدة

المهارات المهنية: الدروس ١ و٢ و٣


مقررات شهر فبراير للصف الرابع الابتدائى


اللغة العربية: الموضوع الأول والثانى

كونكت: unit 7& 8

الرياضيات: الوحدة التاسعة

العلوم: المفهوم الأول والثانى

الدراسات: الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات: الدروس من ١ إلى ٥

الدين الإسلامى: الموضوع الأول العقيدة

المهارات المهنية: الدروس من ١ إلى ٤

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الاختبارات ستتم في محتوى ما تمت دراسته خلال شهر فبراير الماضي على أن تكون في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة مع تعميم مواصفات الاختبارات الشهرية لشهر فبراير بحيث يشمل امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي أسئلة اختيار من متعدد وامتحانات صفوف النقل في كل المراحل بشكل مقالي على أن تعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ورقيا.    

ونبهت المديريات التعليمية على الطلاب بالتعليمات الآتية: إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات والالتزام بالزي المدرسي، بالإضافة إلى منع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيًا.

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الامتحانات الالتزام بالزي المدرسي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التاسعة الأول والثاني الاختبارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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