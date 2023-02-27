أسماء المقبولين في اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أسماء المرشحين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد «صفوف ابتدائية – رياض أطفال».

كما أعلنت المديرية مقرات القاعات بالمدارس لاستكمال إجراءات المسابقة ويلزم اجتياز التدريب وستعلن المديرية موعد تدربيهم قريبا وتهيب المديرية من المرشحين للتدريب الدخول على الرابط التالي لاستكمال بيناتهم https://forms.gle/SUgMC582U3od2hWR8 .

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، أنه تيسرا على المرشحين للتدريب تم إعلان أسماء مسئولي القاعات وأرقام هواتفهم للتواصل في حالة عدم معرفة الزملاء المرشحين لمكان ومقر التدريب ومتابع الصفحة الرسمية لمعرفة موعد التدريب متمنيا لهم التوفيق.