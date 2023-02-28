الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف مطروح تبدأ اختبارات مسابقة القرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح التصفيات الأولى لمسابقة القرآن الكريم بمسجد العوام والتي تأتي برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن المسابقة قيمة جوائزها ٢٠٠ ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح وستباشر المديرية التصفية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على أن تكون الاختبارات النهائية يوم ٥ مارس الموافق نصف شعبان وتوزع جوائزها ليلة القدر في احتفال كبير بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار عبد البصير إلى أنه تقدم ما يقرب من ١٠٠٠ متسابق في فروع المسابقة الأربعة وهي ربع القرآن وثلثه ونصفه والقرآن كاملا وذلك وسط زحام وحضور كبير وفرحة من الأهالي بأبنائهم والذين أثنوا على جهود وزارة الأوقاف في البرنامج التثقيفي للطفل والذي برع فيه التلاميذ والطلبة لتأتي المكافأة في صورة مسابقة كبيرة بجوائز قيمة تشجيعا للطلاب والكبار على حفظ القرآن الكريم ودراسة معانيه مع الإلمام بأخلاق الإسلام وآدابه. 

وأعرب وكيل اوقاف مطروح عن سعادته من الأعمار المختلفة التي ظهرت في المسابقة ما بين أطفال وشباب وكبار السن ورجال ونساء مما لفت الأنظار للإقبال على كتاب الله حفظا ومدارسة. 

بدء أوقاف مطروح اختبارات مسابقة القرآن الكريم

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الاختبارات النهائية البرنامج التثقيفي للطفل الدكتور محمد مختار جمعة أوقاف مطروح محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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