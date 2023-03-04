السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 جراء قصف روسى لمنطقة خيرسون

قصف روسي
قصف روسي

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الروسية لخيرسون 69 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية بالمنطقة أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ435 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

وأوضح أن 26 قذيفة أصابت مناطق سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا تابعة لشركة مرافق عامة، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 80 شخصًا من الأجزاء المحررة بالمنطقة.

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