السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السير في القاهرة والجيزة

النشرة المرورية
النشرة المرورية

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت، انتظام وسيولة على الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أى تكدس أو معوقات في حركة السير.

وتميزت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بالانتظام، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت أيضا حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وسادت حالة من السيولة والانتظام في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وتميزت الحركة المرورية بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

حركة المرور حركة السير حركة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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