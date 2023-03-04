السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تطلق مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، اليوم السبت، الحملة القومية الأولى لعام 2023 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة من تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

وأوضح " أنور"، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554  من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمقابل رمزي، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

تنفيذ فعاليات الحملة القومية الاولى لعام محمد حمدى زكى لتحصين المواشي

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