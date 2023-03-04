السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات، من بينها القتل والشروع في القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهمًا حضوريًا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، التي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

الدائرة الأولى المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 4 متهمين أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير القتل التجمهر

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