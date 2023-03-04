السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات مدينة فانواتو تعلن حالة الطوارىء بسبب إعصار كيفن

أثار إعصار كيفن
أثار إعصار كيفن

أعلنت السلطات  حالة الطوارئ في مدينة  فانواتو، في أعقاب إعصار كيفن  المدمر، الذي أثار رياح عاتية وأدى إلى هطول أمطار غزيرة.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد اجتاح فانواتو، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، بالفعل إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا، الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح.


وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.

وقالت أستراليا، الجمعة، إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصاً إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.

انقطاع الكهرباء عن الملايين ومقتل 7 أشخاص جراء عواصف قوية جنوب الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أعلنت  السلطات الأمريكية مقتل ما لايقل  عن 7 أشخاص في مناطق مختلفة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب العواصف فضلا عن انقطاع الكهرباء عن الملايين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: “إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك. وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمتراً بحلول ظهر السبت”.

وقالت بيانات باور أوتيدج.كوم إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين 

 وفي ديسمبر الماضي، احتفلت  الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، وأدت في موسم السفر هذا إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وإغلاق طرق سريعة، وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأمريكيين في الولايات المتحدة.

السلطات الأسترالية حالة الطوارئ مدينة فانواتو إعصار كيفن المدمر إعصار كيفن امطار غزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا.. اليوم

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 مارس 2023 فى البنوك المصرية

30 مارس.. ميعاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزى المصرى

سلطات مدينة فانواتو تعلن حالة الطوارىء بسبب إعصار كيفن

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-3-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟