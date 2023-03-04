سلطات مدينة فانواتو تعلن حالة الطوارىء بسبب إعصار كيفن

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدينة فانواتو، في أعقاب إعصار كيفن المدمر، الذي أثار رياح عاتية وأدى إلى هطول أمطار غزيرة.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد اجتاح فانواتو، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، بالفعل إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا، الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.



وقالت أستراليا، الجمعة، إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصاً إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.

انقطاع الكهرباء عن الملايين ومقتل 7 أشخاص جراء عواصف قوية جنوب الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل ما لايقل عن 7 أشخاص في مناطق مختلفة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب العواصف فضلا عن انقطاع الكهرباء عن الملايين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: “إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك. وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمتراً بحلول ظهر السبت”.



وقالت بيانات باور أوتيدج.كوم إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين

وفي ديسمبر الماضي، احتفلت الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، وأدت في موسم السفر هذا إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وإغلاق طرق سريعة، وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأمريكيين في الولايات المتحدة.