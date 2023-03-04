السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

30 مارس.. ميعاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزى المصرى

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يبحث كثير من المواطنين بشتى الفئات على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري.

 

وفي هذه السطور يستعرض الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.

 

وتحظى اجتماعات البنك المركزي المصري باهتمام بالغ الأهمية من الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال والاقتصاد والمستثمرين.

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مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2023

حدد البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2023 ب 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتم عقد أول اجتماع يوم 2 فبراير الماضي والاجتماع الثاني يوم 30 مارس الجاري والاجتماع الثالث يوم 18 مايو يليه الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو المقبل  والاجتماع الخامس يوم 3 أغسطس المقبل، والاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر والاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل والاجتماع الثامن والأخير يوم 21 ديسمبر المقبل.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 30 مارس الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث يعد اجتماع مارس ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الأخير الخميس 2 فبراير قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75.

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وائل لطفي

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