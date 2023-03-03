أسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 بالمصنعية

يبحث كثير من المواطنين عبر محركات البحث العالمي "جوجل" عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، نهاية تداولات الأسبوع استقرارًا ملحوظًا في مصر.

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية حيث تتراوح المصنعية بين ٣٠ و ١٢٠ جنيهًا للجرام بحسب المشغولات الذهبية والتشكيلات لدى محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وقال نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة لطفي منيب، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية ذات المصنعية المنخفضة بين ٣٠ و٥٠ جنيهًا.

وتابع نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ركودًا في مبيعات المشغولات الذهبية بشكل عام بسبب المرتفعة المصنعية، حيث إن معظم الطلب حاليًا على شراء الذهب بغرض الادخار وحفظ الأموال والاستثمار وليس بغرض الزينة.



أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية



أسعار الذهب اليوم الجمعة



استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3 مارس 2023 عند 1180 جنيهًا للجرام.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3 مارس 2023 عند 1517 جنيهًا للجرام.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3 مارس 2023 عند 1770 جنيهًا للجرام.



استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3 مارس 2023 عند 2023 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم 3 مارس 2023 عند 14320 جنيهًا.

استقر سعر الأوقية عيار 24 اليوم 3 مارس 2023 عند 1843 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب عالميًا بعد صدور البيانات التي تدعم الدولار، ليرتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1842.57 دولار للأونصة. بعدما كان صاعدًا بنسبة تصل إلى 0.7% قبل البيانات.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.50 دولار، بعدما وصلت مكاسبها إلى 0.75% قبل صدور البيانات.

فيما قلص الدولار خسائره التي وصلت إلى 0.25% قبل صدور البيانات، وتراجع حاليًا بنسبة 0.1% إلى 104.88.