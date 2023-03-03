السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فى حلقة «كابيتانو مصر».. وصلة هزار بين سعد سمير ومحمد بركات

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل الثنائي محمد بركات عضو اتحاد الكرة، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، ضيوفًا على حلقة اليوم الجمعة، من خل ضيافة برنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E".

وخلال الحلقة دارت وصلة مزاح بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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