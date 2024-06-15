عاجل.. هيئة التجارة البريطانية: إجلاء طاقم سفينة مملوكة لجهة يونانية هاجمها الحوثيون

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه جرى إجلاء طاقم السفينة "توتور" المملوكة لجهة يونانية، والتي لحقت بها أضرار جراء هجوم شنه الحوثيون، مضيفة أن السفينة المهجورة "تنجرف" في البحر الأحمر.

وندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيجيز - في بيان مساء أمس الجمعة - بالهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثيين، قائلا "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".

من جانبه، قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن - حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية - إن سلطات البلاد تنسق مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لنقل أفراد الطاقم إلى جيبوتي وإعادتهم إلى الوطن.

وتسبب الهجوم الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، يوم الأربعاء، في تسرب كبير للمياه إلى السفينة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك، وهو ما جعل الناقلة غير قادرة على المناورة.