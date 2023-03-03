بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة".. حبس عصابة سرقة المواطنين بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين يفيد بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "دون لوحات معدنية"، يستقلها (4 أشخاص) قاموا باستيقافهما، وادعوا بأنهم "رجال شرطة " وطلبوا تراخيص السيارة وعقب ذلك قاموا بتفتيش السيارة وإستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم وتبين ضبط الاثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنية خاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة"، وأقرا بارتكابهم عدد (۳) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم بقيامه باصطناع الكارنيه المضبوط بحوزته باستخدام برامج "الفوتو شوب" وسكانر وطابعة بأحد المطابع بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.