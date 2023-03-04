حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 4-3-2023 فى محافظات مصر

مع الساعات الصباحية يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 4-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشف بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المحافظات.

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حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 4-3-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة اليوم السبت 4-3-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

وتؤثر الشبورة المائية في الصباح والأتربة العالقة بشمال وجنوب البلاد وقد يبلغ عددهم حوالي عدد 9 محافظات وهى/ «محافظة الإسكندرية، محافظة البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، محافظة دمياط، الفيوم، محافظة بني سويف، المنيا، محافظة سوهاج» وحذرت جميع الأرصاد السائقين وكل مرضى الجيوب الأنفية والحساسية ومرضى الأمراض التنفسية من الأتربة ومن التقلبات الجوية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات أشار البيان لتعرض الوجه البحري وأيضا مدن القناة لتكون الشبورة المائية الكثيفة في الطرق الرئيسية وكذلك طقس غائم جزئيا.

درجة الحرارة اليوم السبت

وسجلت درجة الحرارة في الوجه البحري ومدن القناة الدرجة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وجاءت حالة الطقس اليوم السبت في محافظات القاهرة الكبرى طقس معتدل الحرارة نهاراً مع التكون للغيوم الجزئية والشبورة المائية وسجلت الدرجة العظمى 29 درجة مئوية والدرجة الصغرى 16 درجة.

وتشهد كافة محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «محافظة مطروح، البحيرة، محافظة الإسكندرية، محافظة كفر الشيخ»، وتأثير الأتربة العالقة نهاراً وسوف تكون الشبورة المائية الكثيفة في وسط نشاط للرياح المحملة بكل الرمال والأتربة والتي قد سجلت سرعتها حوالي 36 كيلو متر في الساعة.



الظواهر الجوية في طقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت بمحافظات السواحل الشمالية الشرقية وهى «محافظة بورسعيد، محافظة السويس» تكون الشبورة المائية وطقس مشمس وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في محافظات الصعيد تشهد تكون الأتربة العالقة نهاراً وتكون الشبورة المائية في شمال الصعيد وطقس مشمس.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة، وفي جنوب الصعيد سجلت العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة