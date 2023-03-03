الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مارس 2023.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس لعام 2023 بمحافظات مصر.

 حالة الطقس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة 3 مارس وحتى الأربعاء 8 مارس 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، من انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وذكرت أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشارت إلى أنه يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس لعام 2023.

 حالة الطقس المتوقعة

 حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل 2023

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع
حالة الطقس يوم الجمعة 3 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت 4 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 5 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الاثنين 6 مارس سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.

حالة الطقس من الاثنين 6 مارس إلى الأربعاء 8 مارس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا 

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 

 

الطقس حالة الطقس طقس الأرصاد الظواهر الجوية حالة الطقس في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: ارتياح كبير فى الشارع المصرى بعد قرارات زيادة المرتبات

صربيا تنفى تزويد روسيا وأوكرانيا بالسلاح والذخيرة

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكبة أجنبية

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

مدير الصحة العالمية: لن نتراجع عن خططنا لمعرفة منشأ فيروس كورونا

بحث الاستغلال الأمثل لمياه محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بسيوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد