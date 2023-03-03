مارس 2023.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس لعام 2023 بمحافظات مصر.

حالة الطقس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة 3 مارس وحتى الأربعاء 8 مارس 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، من انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وذكرت أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشارت إلى أنه يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس لعام 2023.

حالة الطقس المتوقعة

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل 2023

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

حالة الطقس يوم الجمعة 3 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت 4 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 5 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الاثنين 6 مارس سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.

حالة الطقس من الاثنين 6 مارس إلى الأربعاء 8 مارس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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