الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد أذان المغرب في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام في 4 دول عربية

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب في رمضان

بالتزامن مع العد التنازلي لـ موعد شهر رمضان 2023، يبدأ البحث عن موعد اذان المغرب في رمضان 2023 لمعرفة موعد الافطار في كل دولة

 

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موعد اذان المغرب في رمضان 2023 في مصر

ويحل موعد شهر رمضان 2023 في مصر هذا العام في شهر مارس يوم الخميس الموافق يوم 23 وينتهي شهر رمضان 2023 يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ثم يأتي عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 من نفس الشهر .

 

ويبلغ عدد ساعات الصيام في مصر هذا العام تصل لـ 14 ساعة 

 

موعد اذان المغرب يوم 1 رمضان في تمام الساعة: 6:15 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 2 رمضان في تمام الساعة: 6:16 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 3 رمضان في تمام الساعة: 6:16 مساءا

موعد الافطار يوم 4 رمضان في تمام الساعة: 6:17 مساءا

موعد الافطار يوم 5 رمضان في تمام الساعة: 6:17 مساءا

موعد الافطار يوم 6 رمضان في تمام الساعة: 6:18 مساءا

موعد الافطار يوم 7 رمضان في تمام الساعة: 6:19 مساءا

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موعد اذان المغرب في رمضان 2023 في السعودية

وعدد ساعات الصيام في الامارات هذا العام تصل لـ 13 ساعة و 30 دقيقة

موعد اذان المغرب يوم 1 رمضان في تمام الساعة: 6:13 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 2 رمضان في تمام الساعة: 6:14 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 3 رمضان في تمام الساعة: 6:14 مساءا

موعد الافطار يوم 4 رمضان في تمام الساعة: 6:15 مساءا

موعد الافطار يوم 5 رمضان في تمام الساعة: 6:15 مساءا

موعد الافطار يوم 6 رمضان في تمام الساعة: 6:16 مساءا

موعد الافطار يوم 7 رمضان في تمام الساعة: 6:16 مساءا

 

موعد اذان المغرب في رمضان 2023 في الكويت

وعدد ساعات الصيام في الكويت هذا العام تصل لـ 13 ساعة و 30 دقيقة

موعد اذان المغرب يوم 1 رمضان في تمام الساعة: 6:08 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 2 رمضان في تمام الساعة: 6:09 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 3 رمضان في تمام الساعة: 6:10 مساءا

موعد الافطار يوم 4 رمضان في تمام الساعة: 6:10 مساءا

موعد الافطار يوم 5 رمضان في تمام الساعة: 6:11 مساءا

موعد الافطار يوم 6 رمضان في تمام الساعة: 6:11 مساءا

موعد الافطار يوم 7 رمضان في تمام الساعة: 6:12 مساءا

 

موعد اذان المغرب في رمضان 2023 في الامارات

وعدد ساعات الصيام في الامارات هذا العام تصل لـ 13 ساعة و 30 دقيقة

موعد اذان المغرب يوم 1 رمضان في تمام الساعة: 6:38 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 2 رمضان في تمام الساعة: 6:39 مساءا

موعد اذان المغرب يوم 3 رمضان في تمام الساعة: 6:39 مساءا

موعد الافطار يوم 4 رمضان في تمام الساعة: 6:40 مساءا

موعد الافطار يوم 5 رمضان في تمام الساعة: 6:40 مساءا

موعد الافطار يوم 6 رمضان في تمام الساعة: 6:41 مساءا

موعد الافطار يوم 7 رمضان في تمام الساعة: 6:41 مساءا

موعد شهر رمضان 2023 موعد اذان المغرب في رمضان 2023 عدد ساعات الصيام موعد الافطار عيد الفطر 2023

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وائل لطفي

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