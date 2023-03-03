مسلسلات رمضان 2023.. ياسمين عبد العزيز تُشارك جمهورها كواليس تصوير «ضرب نار»

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ضرب نار” والتي تخوض بطولته برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2023.

ونشرت “عبد العزيز” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، مجموعة من الصور من داخل مواقع تصوير مسلسل “ضرب نار”، وعلقت: “مهرة أبو الليل.. ضرب نار”.

وتدور أحداث مسلسل "ضرب نار" حول شخصية "مُهرة"، ياسمين عبدالعزيز، الفتاة الشعبية من شبرا، وجابر أبوشديد، أحمد العوضي، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا، تتواصل الأحداث بتعرف جابر على مهرة لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج، تتواصل الأحداث ويكبر الثنائي في العمل ليظهر بعد ذلك رجل الأعمال "ماجد المصري" الذي يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة.

ويظهر “العوضي” في العمل الجديد بشخصية “جابر الكوماندا” الذي يعاني من أزمات وصعوبات الحياة في رحلته للبحث عن الرزق، إلا أنه يجد فتاة أحلامه والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز في دور "مهرة" التي تكمل معاه رحلته وسط وجود صعاب عديدة، ليظهر هذا الثنائي حالة رومانسية ممزوجة بالاكشن في وجود سمات الحارة الشعبية الطيبة.

ويخوض النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تجربة جديدة في مسلسل “ضرب نار” الذى يجمعهما مجددًا في دراما رمضان المقبل، ويقدم الثنائى دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الرومانسية، وذلك من خلال شخصية مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.

العمل يعرض خلال الماراثون الرمضاني ويعرض على أكثر من قناة أولهما ON وON DRAMA بالإضافة إلى باقة قنوات ART عقب الإفطار.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.