الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: زرع الفتنة بين الجيش والشعب محاولات إخوانية خبيثة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من حملات لجان جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لصناعة فتنة بين الجيش والشعب، منبهًا المواطنين من هذه الفتنة.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الإخوان "أغبياء بالفطرة"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعرف جيدًا أن العمود الفقري لهذا البلد هو الجيش، فهو الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل محاولات نشر الفوضى، ورغم فشلها أكثر من مرة في ذرع الفتنة بين الجيش والشعب إلا أنها تحاول كل مرة وتفشل.

وتابع: "ولاء الجيش الأول والأخير لهذا الوطن والمواطن واستقرار البلد والحفاظ عليه"، منوها بأننا مقبلون على فترات سياسية ملتهبة، وشهور قليلة وسندخل على انتخابات رئاسية، وجماعة الإخوان تحاول تجهيز المسرح لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوضى، وتعلم جيدا أن الجيش سيقف لأي محاولة لهدم استقرار البلد، ولهذا تحاول تشويهه.

ولفت إلى أنه يثق بشكل كامل في وعي الشعب بأهمية جيشه، لأنه لولا الجيش لتحولنا لشعب من المشردين، وأصبحنا فصائل تقتل بعضها في الشوارع.

ووصف محمد الباز محاولات الإخوان لزرع الفتنة بين الشعب والجيش بأنها محاولات خبيثة وشريرة وملعونة، مردفا: "ثقتنا في جيشنا بلا حدود، لأنه الوحيد القادر على حماية البلد".

محمد الباز الإخوان الجيش انتخابات رئاسية اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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