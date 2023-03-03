75 دقيقة.. الهدوء يفرض نفسه على مباراة بيراميدز والزمالك

مرت 75 دقيقة من مباراة بيراميدز والزمالك في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبي هو سيد الموقف.



أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد ركلة ركنية أولى للزمالك على يسار مرمى بيراميدز، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام قدمي نبيل عماد الذي سدد كرة مباشرة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى بقليل.



في الدقيقة التاسعة، محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 14 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو بتسديدة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري ووصلت بشكل سهل للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 22 محاولة هجومية خطيرة للزمالك بانطلاقة سريعة عن طريق سيف الدين الجزيري من وسط الملعب إلى داخل منطقة جزاء بيراميدز، حيث كاد أن يهدد المرمى بشكل مباشر لولا التدخل في الوقت المناسب من المدافع أسامة جلال واستخلاص الكرة.

في الدقيقة 25 تسديدة بعيدة المدى عن طريق نبيل عماد لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 34 تسديدة مباغتة عن طريق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم المدافع حسام عبدالمجيد ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 37 محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عبدالله السعيد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فخرالدين بن يوسف برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

قبل نهاية الشوط الأول، بطاقة صفراء من نصيب مصطفى شلبي لاعب بيراميدز نتيجة تدخل قوي على أحمد توفيق لاعب بيراميدز.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 51 ركلة ركنية للزمالك على يمين مرمى بيراميدز، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها أحمد فتوح بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبدالغني برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 58 محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بعد تمريرة بينية متقنة وصلت لفخرالدين بن يوسف المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي الزمالك، والذي كاد أن يهدد المرمى بشكل مباشر لولا التدخل في الوقت المناسب من الحارس محمد صبحي واستخلاص الكرة.

الزمالك أجرى عدة تبديلات وشارك أحمد بلحاج وناصر منسي بدلًا من سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

ركلة حرة مباشرة للزمالك على يمين منطقة جزاء بيراميدز، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمد عبدالغني برأسية ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس أحمد الشناوي.