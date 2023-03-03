الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا: تحديد 214 ألف مبنى متضرر من الزلزال للهدم الفورى

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قالت تركيا اليوم الجمعة إن تم تحديد أكثر من 214,000 مبنى متضرر من الزلزال للهدم الفوري، حسبما أفادت قناة العربية نيوز.

قال الدكتور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، إن ما يتم تداوله عن احتمالية تعرض منطقة الشرق الأوسط لموجات تسونامي القاتلة، على غرار ما حدث في اليابان عام 2011، غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: “تسونامي الذي ضرب اليابان غير متوقع نهائيا حدوثه في منطقة الشرق الأوسط، كون معظم تسونامي تحدث في المناطق الداخلية، ولا نتوقع حدوث تسونامي في تلك المنطقة”.

قرر البرلمان التركي إنشاء لجنة تقصى حقائق للتحقيق في تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في يوم 6 من الشهر الماضي، حسبما ذكرت قناة العربية نيوز. 

تركيا الهدم الفوري الزلزال متضرر مبنى

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