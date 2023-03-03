الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في أحدث ظهور.. ورسالة عتاب من نجله

أحدث ظهور للفنان
أحدث ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

نشر أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، صورًا من احتفاله بعيد ميلاد والده، وهو الظهور الأول للفنان بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أشهر.

وكتب أحمد أبوزهرة رسالة تهنئة لوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ربنا يخليك لينا ودائمًا وسطنا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا".

كما وجه رسالة عتاب رقيقة لجمهور الفنان،  قائلًا: "مش عارف ليه فيه معلومة دائمًا منتشرة إن عيد ميلادك يوم 8 مارس مع أنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس".

وأتم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة اليوم، عامه الـ88، حيث ولد في 3 مارس 1934، وكان آخر ظهور إعلامي للفنان لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة من داخل منزله، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت شهورًا طويلة.

وخلال اللقاء أعرب الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن إعجابه الشديد بالفنان محمد رمضان، قائلًا: "ممثل كويس جدًا، طول عمري بدافع عنه أيام الهوجة اللي كانت ضده".

 

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