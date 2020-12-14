عبدالرحمن أبو زهرة يخلع الكمامة أثناء تكريمه: «بلا كورونا بلا نيلة» (فيديو)

تواجد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في حفل افتتاح مهرجان نقابة التمثيلية الدورة الخامسة، لتكريمه في المهرجان عن مشواره الفني، بينما صعد أبو زهرة وهو يرتدي الكمامة كإجراءات احترازية مشددة منه خاصة بفيروس كورونا.وخلع عبد الرحمن أبو زهرة الكمامة بشكل كوميدي على المسرح، قائلا: "بلا كورونا بلا نيلة"، كما تحدث عن مشواره الفني الكبير.يذكر أن المهرجان يقدم ثمانية عروض مسرحية ويشارك في لجنة التحكيم عدد كبير من الفنانين من بينهم المخرج سامح عبد العزيز والمخرج أحمد خالد امين والفنانة زينب غريب وآخرون.