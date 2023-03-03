غلق باب التصويت بانتخابات نقابة المهن التمثيلية وبدء الفرز (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي أقيمت على مدار اليوم الجمعة، داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، غلق باب التصويت فى الانتخابات وبدء فرز الأصوات.

ومن المنتظر إعلان النتيجة عقب الانتهاء من فرز الأصوات لاختيار النقيب و6 مرشحين لعضوية المجلس.

وترشح على منصب نقيب المهن التمثيلية 3 فنانين هم كل من "أحمد السيد أبو موسى، وحلمي فودة، وأشرف زكي".

ويتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كما لو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ومنهم كل من النجم يحيى الفخراني، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوى مصطفى، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، أحمد آدم، سوسن بدر، طارق لطفي، أيتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبدالرحمن، أوس أوس بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك في الانتخابات أيضًا النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبدالغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولى كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبة، أيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوى عثمان، هند عاكف.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس إدارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتاً، أيمن عزب 723 صوتاً، عزوز عادل 636 صوتاً، هشام عطوة 647 صوتاً، وائل عبد الله 628 صوتاً، أحمد سلامة 589 صوتاً.