الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير زلازل يكشف حقيقة تعرض الشرق الأوسط لموجات «تسونامى» محتملة

زلازل
زلازل

قال الدكتور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، إن ما يتم تداوله عن احتمالية تعرض منطقة الشرق الأوسط لموجات تسونامي القاتلة، على غرار ما حدث في اليابان عام 2011، غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: “تسونامي الذي ضرب اليابان غير متوقع نهائيا حدوثه في منطقة الشرق الأوسط، كون معظم تسونامي تحدث في المناطق الداخلية، ولا نتوقع حدوث تسونامي في تلك المنطقة”.

وأضاف، خلال حواره عبر “سكايب”، في برنامج “العالم شرقًا”، والذي يعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”: “لدينا زلازل في بعض المناطق الجنوبية في البحر الصيني ولكنها ليست معتادة وليست بشكل أفقي، لكنها تأتي بشكل رأسي، تسونامي الكبير الذي حدث في تلك المنطقة كان مفاجأة، ويحدث تسونامي عندما يقع الزلازل في البحر المتوسط ، أو في المحيطات التي تنتج عنها تسونامي”.

وتابع أن اليابان تُعد إحدى الدول المعرضة للزلازل وتعاني الكثير من التلفيات أثناء وقوع الزلازل كما حدث في 2011 ، والذي تسبب في تسونامي هائل، بسبب وقوع الزلزال، والذي تسبب في خسارة 27 ألف من الأشخاص في اليابان، موضحًا في الوقت ذاته أن الزلزال الذي ضرب تركيا تسبب في وقوع الآلاف من الضحايا، لذلك يجب على الجميع الانتباه لبناء المدن والمنشآت بشكل يحفظ سلامتها أثناء وقوع الزلازل.

هيرواكي ياماناكا معهد طوكيو تسونامي الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية

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