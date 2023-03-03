الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو بالشيوخ: زيادة الأجور والمعاشات دليل عملي على انحياز الرئيس الدائم للمواطن البسيط

النائب أحمد فوزى
النائب أحمد فوزى

قال النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بالإعلان حزمة إجراءات لزيادة الأجور والمعاشات جاء في توقيت مهم للغاية، كما اعتبرت هذه القرارات دليل عملي على انحياز الرئيس للمواطن، وأنه يشعر بالضغوط التي يواجهها في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي حيث تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد "فوزي"، أن هذه القرارات خير رد على من يحاولون هز الثقة بين المواطن وقيادته السياسية من خلال التشكيك في الإنجازات التى تحققها الدولة على أرض الواقع، أو تقديم الدعم اللازم للمواطن في أوقات الأزمات للتخفيف عنه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سبقها الإعلان عن إطلاق معارض “أهلًا رمضان” في محافظات الجمهورية حيث تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، لكن هذه القرارات بعثت برسالة طمأنة لكل المصريين، بأن الدولة قادرة على عبور أزمتها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، بالإضافة إلى وضع المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأشار فوزي أن الرئيس السيسي يعمل طوال السنوات الماضية، على بناء دولة مدنية حديثة توفر حياة أفضل لمواطنيها، لكن على مدار السنوات الأخيرة كانت الأحداث العالمية المتتالية بمثابة عراقيل تواجه الدولة، ولكن رغم ذلك واصلت مسيرة التنمية بلا توقف، فلا يمر يومًا دون إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التى لا حصر لها، والتي تمت في جميع المجالات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

النائب أحمد فوزى السيسي المعاشات محافظات الجمهوري الحرب الروسية – الأوكرانية الرئيس

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رسائل المنيا

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