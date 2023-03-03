الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رامى إمام يشارك فى انتخابات الممثلين ويطمئن الجمهور على صحة «الزعيم»

رامي إمام
رامي إمام

حرص كل من الفنان رامي إمام، على الحضور لنقابة المهن التمثيلية، للإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، والتي تجرى اليوم الجمعة، وطمأن الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام.

انطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجري في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم، وحضر، حتى الآن، من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمي فودة وأحمد السيد أبو موسى.

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فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمال وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس إدارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتاً، عزوز عادل 636 صوتاً، هشام عطوة 647 صوتاً، وائل عبد الله 628 صوتاً، أحمد سلامة 589 صوتاً.

ترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم، الفنان أحمد السيد عبدالمطلب ـ أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة ـ حلمي فودة، الفنان أشرف زكي "النقيب الحالي".

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بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبه، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال، محمد عاشور، محمد صلاح آدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم.

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