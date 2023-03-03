الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

أشرف زكى يلتقط صورًا تذكارية مع مؤيديه فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية «صور»

انتخابات نقابة المهن
انتخابات نقابة المهن التمثيلية

التقط الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورا تذكارية مع مؤيديه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى اليوم داخل مقر النقابة.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

تقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمي فودة وأحمد السيد أبوموسى. 

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمال وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

كانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس إدارة النقابة، حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبدالله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

ترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية هم، الفنان أحمد السيد عبدالمطلبــ أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودةــ حلمي فودة، الفنان أشرف زكى (النقيب الحالي).

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبة، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال، محمد عاشور، محمد صلاح أدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم

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أشرف ذكي لصور التذكارية نقيب المهن التمثيلية المهن التمثيلية انتخابات نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية

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