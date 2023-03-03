وكيل «رياضة مطروح» يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نادى اتحاد برانى

تفقد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي اتحاد براني التابع لإدارة شباب براني ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023.

جاء ذلك بحضور أسامة أبوعلم مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس محمود طه المهندس المسئول عن تنفيذ والإشراف على المشروعات الإنشائية للعام الحالي، من مديرية الإسكان والمرافق ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وخلال تفقد أعمال رفع كفاءة النادي وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح للقائمين على العمل بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال، قبل نهاية الشهر الجاري حتى يتمكن النادي من تنفيذ الأنشطة خلال شهر رمضان المقبل.

كما قام "رفاعي" بالمرور على مركز شباب براني للوقوف علي إمكانية استثمار سور المركز في بناء محلات ووحدات إدارية لتنمية موارد المركز تماشيًا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة، في استثمار أراضي مراكز الشباب ضمن خطة الطرح الاستثماري عن طريق حق الانتفاع لتكون مصدر دخل لمراكز الشباب لترفع عن كاهل الدولة الدعم المستمر لمراكز الشباب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لدعم النادي بالأثاث اللازم حتي يكون النادي جاهزًا للافتتاح في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير نادي اتحاد براني ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وقد تم رصد مبلغ 400 ألف جنيه لتطوير مقر النادي.

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