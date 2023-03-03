الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة «حوادث الدستور»| ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة و10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية

حبس
حبس

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع الهامة، أهمها ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية.

73 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "73544" مخالفة مرورية متنوعة من بينها "16818" مخالفة تجاوز السرعة المقررة، "187" مخالفة السير بدون تراخيص، "8" دراجات نارية مخالفة، "26" مخالفة موقف عشوائي، "83" مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات"، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ "15 مليون جنيه تقريباً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط "4" قضايا. 

 

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط "1866" مخالفة مرورية متنوعة، في مجال الأمن العام عن ضبط عدد "31" قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد "266" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات"، وتم ضبط "6" قضايا.

 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية؛ لإدارته محل سكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على "عدد 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع".

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية ورشة هجرة غير شرعية مخالفة مرورية النقد الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

فيفا يحرم الزمالك من القيد 3 فترات بسبب سيف الجزيرى

مصريون في الدوحة: القطريون يعشقون مصر وأهلها (صور)

«معلومات الوزراء»: الأهلى الأعلى قيمة سوقية إفريقيًا بـ29.55 مليون يورو

أشرف الصباغ: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت إلى مستوى نوعى جديد تمامًا

برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها