نشرة «حوادث الدستور»| ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة و10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع الهامة، أهمها ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية.

‏73 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "73544" مخالفة مرورية متنوعة من بينها "16818" مخالفة تجاوز السرعة المقررة، "187" مخالفة السير بدون تراخيص، "8" دراجات نارية مخالفة، "26" مخالفة موقف عشوائي، "83" مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات"، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ "15 مليون جنيه تقريباً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط "4" قضايا.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط "1866" مخالفة مرورية متنوعة، في مجال الأمن العام عن ضبط عدد "31" قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد "266" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات"، وتم ضبط "6" قضايا.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية؛ لإدارته محل سكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على "عدد 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع".

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.