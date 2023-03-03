الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مواطنون يشيدون بقرارات زيادة المرتبات: «الريّس حاسس بينا.. ربنا يحفظه لمصر»

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

لاقت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشادات المواطنين، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في دعم مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال أحد المواطنين خلال تقرير استعرضته قناة "إكسترا نيوز": "الريس حاسس بينا وبالمعيشة اللي زادت علينا والأسعار، واللي عمله يساعد الناس شوية على المعيشة".

وأضاف مواطن آخر: "دي حاجة تبسط جدا في ظل الغلاء اللي إحنا فيه".

وقال أحد الشباب من صعيد مصر: "دي حاجة كويسة خالص والله ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها ونقوله ربنا يخليك لينا ويحفظ مصر".

فيما أعرب مواطن عن سعادته بقرار الرئيس قائلًا: "قرار كويس جدا وتوقيته مهم لينا"، وعبر آخر عن سعادته بمساندة الدولة للمواطن رغم أنها أزمة اقتصادية عالمية.

الرئيس الرئيس السيسي قرارات زيادة المرتبات مواطنون الحماية الاجتماعية

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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