المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمات فض اعتصام رابعة.. وإعادة دعوى ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث في أسبوع».

12 مارس.. أولى جلسات محاكمة عصابة «كفتة»

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة محاكمة 6 أشخاص في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسبب في وفاة الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين، بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين بجلسة 12 مارس الجاري، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وجاءت أسماء الأشخاص المحبوسين: طرف أول وهم محمد.س، خال المجني عليه بلال أسامة، وندى.ح، زوجة خال المجني عليه، وإبراهيم.أ، شقيق المجني عليه، والطرف الثاني وهم محمد.م وشهرته نونا، المتهم بقتل المجني عليه، وعبد اللطيف وشهرته فلافيو، شقيق المتهم بالتبني، ورضا.ك، والدة المتهم.

تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما في «فض اعتصام رابعة» لـ13 مايو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، نظر إعادة محاكمة 11 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 13 مايو؛ لسماع المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك للمرافعة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلًا وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

تأجيل طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه لـ 14 مارس

أجلت محكمة جنح النقض، اليوم، نظر أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات؛ لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، إلى جلسة 14 مارس.

وقررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه.

25 مارس.. إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

أجلت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات إعادة محاكمة البلوجر محمد عبدالحميد ويدعى لوشا، المتهم في قضية خطف، إلى جلسة 25 مارس المقبل؛ لسماع الشهود.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.