لافروف: الغرب عزز دعم أوكرانيا بالأسلحة قبل عمليتنا العسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن السلطات الأوكرانية انتهكت اتفاقيات مينسك، موضحاً أن دول الغرب أكدت عدم رغبتهم في تنفيذ اتفاقية مينسك.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على ضرورة وقف الغرب عن تسليح أوكرانيا، مؤكداً أنهم دعموا كييف بالأسلحة قبل عملية روسيا العسكرية.

وأضاف "لافروف"، خلال حواره في "رايسينا"، وفقاً لما نقلته شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة،" ندافع عن مصالح الشعب الروسي في دونباس، موضحاً أن روسيا تعزز مصالحها القومية والوطنية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن دول الغرب تسعي لتحقيق سيادتها العسكرية، وسط تحذيرات من موسكو من تدخلات السلبية، مشدداً علي مخالفة الغرب التزامه بعدم توسع الناتو شرقاً.

- الغرب يحاول الهيمنة على المؤسسات الدولية

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يحاول الهيمنة على المؤسسات الدولية، ويعد هذا تهديدًا للصين وليس لروسيا فقط، واتفقنا على جعل إفريقيا عضوًا كاملًا في مجموعة العشرين، والمجموعة تمر بمرحلة اختبار حقيقي.

وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماعات مجموعة الـ 20، أنه يفترض أن تكون مجموعة العشرين ساحة لإجراء حوار صريح، ولا يمكن تنفيذ قواعد ميثاق الأمم المتحدة بشكل انتقائي، والغرب رفض مشاركة روسيا في تحقيقات تفجير خطي نورد ستريم.