«حماة الوطن»: الرئيس السيسى يستشعر هموم المواطنين بالقرارات الاقتصادية

أعلن المهندس أحمد تيسير، أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه بزيارة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم، ومنها مصر.

وثمن «تيسير» ما أكده الرئيس السيسي بأن المواطن المصري تحمل الكثير من التحديات والأزمات على مدار عقد كامل، ورغم ذلك لدية إرادة كاملة وتصميم على النجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد على أن رسائل الرئيس السيسي طمأنت المواطنين، وأكدت أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن هناك تحديات تحتاج منا جميعًا مزيدًا من العمل لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وطالب المهندس أحمد تيسير، جموع الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الالتفات نحو الأكاذيب والشائعات المغرضة التي يصدرها أهل الشر، موضحًا أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة عازمة على تخطي الصعاب لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من إبريل 2023.