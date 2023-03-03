الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 3-3-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لأداء الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام في ميقاتها المحدد، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 3-3-2023. 

الصلاة في القاهرة

  • صلاة الفجر   4.55 ص.
  • الشروق        ٦:٢١ ص.
  • صلاة الظهر   ١٢:٠٧ م.
  • صلاة العصر  ٣:٢٥ م.
  • صلاة المغرب ٥:٥٤ م.
  • صلاة العشاء  ٧:١١ م.

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الصلاة في الاسكندرية 

  • صلاة الفجْر   ٥:٠٠ ص.
  • الشروق        ٦:٢٨ ص.
  • صلاة الظُّهْر   ١٢:١٣ م.
  • صلاة العَصر  ٣:٣٠ م.
  • صلاة المَغرب ٥:٥٨ م.
  • صلاة العِشاء  ٧:١٧ م.

الصلاة في الإسماعيلية 

  • صلاة الفجْر   ٤:٥١ ص.
  • الشروق        ٦:١٨ ص.
  • صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٣ م.
  • صلاة العَصر  ٣:٢١ م.
  • صلاة المَغرب ٥:٤٩ م.
  • صلاة العِشاء  ٧:٠٧ م.

الصلاة في شرم الشيخ 

  • صلاة الفجْر   ٤:٤٣ ص.
  • الشروق        ٦:٠٨ ص.
  • صلاة الظُّهْر   ١١:٥٥ ص.
  • صلاة العَصر  ٣:١٤ م.
  • صلاة المَغرب ٥:٤٣ م.
  • صلاة العِشاء  ٦:٥٨ م.

 

الصلاة في أسوان 

  • صلاة الفجْر   ٥:٢٥ ص.
  • الشروق        ٦:٤٧ ص.
  • صلاة الظُّهْر   ١٢:٣٧ م.
  • صلاة العَصر  ٣:٥٧ م.
  • صلاة المَغرب ٦:٢٧ م.
  • صلاة العِشاء  ٧:٤٠ م.

 

الصلاة في أسيوط 

  • صلاة الفجْر   ٤:٥٦ ص.
  • الشروق        ٦:١٩ ص.
  • صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٨ م.
  • صلاة العصر  ٣:٢٧ م.
  • صلاة المغرب ٥:٥٧ م.
  • صلاة العشاء  ٧:١١ م.

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