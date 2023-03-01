الأيام البيض لشهر شعبان 1444 وفضل الصيام في هذا الشهر

لـ شهر شعبان فضل كبير على المسلمين، فهو من الأشهر المحرمة وله الكثير من الفضائل من أهمها أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفقا لما ورد فى الحديث النبوى الشريف، كما شهد هذا الشهر الفضيل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لتكون واجهة المسلمين في كل بقاع الأرض.

فضل ليلة النصف من شعبان

يتوسط شهر شعبان ليلة النصف من شعبان وورد عنها في السنة النبوية أن الله يتجلى فيها على خلقه بعموم مغفرته وشمول رحمته، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعاء السائلين، ويفرِّج عن المكروبين، ويعتق فيها جماعة من النار ويكتب فيها الأرزاق والأعمال.

فضل الصيام في شهر شعبان

وشهر شعبان يعتبر من من أكثر الأشهر التي يسعى المسلمون لصيامها للتقرب إلى الله عز وجل كونه شهرا يرفع فيه الأعمال، ورد في السنة؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي، ويكثر في السنة النبوية صيام الثلاث أيام البيض لم لهم من فضل عظيم.

الأيام البيض لشهر شعبان 1444

ويرغب المسلمون في معرفة الأيام البيض لشهر شعبان 2023 وموعد الصيام، وذلك للتقرب إلى الله عز وجل، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، ووفق ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم أيام الشهر، ويستحب أن يكون الصيام خلال أيام شهر شعبان المبارك من منتصفه الأول، لكن في النصف الثاني من شعبان فلا يستحب الصيام إلا في حالات معينة وهي العادة كصيام الإثنين والخميس والكفارات.

وحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية فإن أكثر الأوقات التي يستحب فيها الصيام هي الأيام البيض لشهر شعبان.

مواعيد الأيام البيض لشهر شعبان 2023

وفي التقرير التالي نقدم مواعيد الأيام البيض لشهر شعبان 2023 من أجل الصيام في الثلاث أيام المباركة واغتنام فضلها.