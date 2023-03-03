حبس المتهم بقتل والده فى العجوزة

قررت نيابة العجوزة، حبس المتهم بقتل والده بالعجوزة محافظة الجيزة، بعد أن سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا بمقتل مسن في عقده السادس من العمر، على يد نجله الذي سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وكشفت تحريات المباحث عن أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعن والده بسلاح أبيض، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه.

وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة وكشفت التحريات عن أن المتهم مدمن مخدرات ويقيم برفقة والده، وكان يريد سرقة مبالغ مالية لشراء المخدرات، وعندما اكتشفه والده استغاث بالجيران، فاستل المتهم سلاحا أبيض وسدد له 3 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد ثم اتصل هاتفيا بالإسعاف لإنقاذ والده وفر هاربا ونجحت قوة أمنية في ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.