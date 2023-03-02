ناجي الشهابي: قرارات الرئيس السيسي مفاجئة ونسبة زيادة الأجور غير مسبوقة

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرارات الرئيس عبد الفتاح اليوم خلال حضوره لافتتاح عدد من المشروعات المهمة في محافظة المنيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن حزمة قرارات زيادة الأجور والمعاشات غير مسبوقة والزيادة تبدأ بألف جنيه وضمت فئات لم تكن موجودة من قبل مثل حملة الماجستير والدكتوراة، مؤكدًا أن إضافتهم تقدير للعلم والعلماء وشمل تكافل وكرامة وكل العاملين في مصر.

وأكد عدم توقعه قرارات زيادة الأجور التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلًا: "لم أكن أتوقع هذه القرارات لأني عارف الأزمة الاقتصادية شديدة وانعكاساتها العالمية على مصر عمله ربكة ولكن الرئيس والحكومة مقدرين تحامل الشعب المصري".

وتابع: "قرارات الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي رغم ما تعانيه ميزانية الدولة أراد أن يخفف أثار الأزمة على المواطنين، إضافة إلى ما يتم تقديمه من منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة"، مؤكدا أن الرئيس خفف على المواطنين اليوم وقوة قرارات اليوم في أنها كانت مفاجئة.