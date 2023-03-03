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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3-3-2023

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

ننشر لكم أسعار الدواجن و البيض اليوم، حيث استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الفراخ البيضاء 69 جنيها للكيلو، وسط توقعات من العاملين في صناعة الدواجن باستمرار تراجعها مع توافر الأعلاف.

كما تراجعت أسعار البيض دون مستوى 100 جنيه للبيض الابيض والبيض الأحمر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم  الخميس في مصر 16-2-2023 . 

أسعار الفراخ اليوم 

سجلت أسعار الفراخ استقرارا سعريا عند التراجعات التي سجلتها منذ أيام قليلة، والتي أرجعتها شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بزيادة المعروض من الدواجن، مع توزيع المجمدة البرازيلية في الأسواق، بعد أن شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع  خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، والقيود التي فرضتها الحكومة على الاستيراد خلال العام الماضي، ما تسبب في نقص حاد في الأعلاف اللازمة للإنتاج المحلي للدواجن الذي تراجع بنسبة 40% خلال الفترة الأخير.

ومع الافراجات الجمركية على الاعلاف بدأت الأسعار في التراجع مرة ثانية ، وجاءت أسعار الفراخ كالتالي: 

سعر الفراخ البيضاء: 69 جنيها.     

سعر الدواجن الساسو:100 جنيه.   

سعر الدواجن امهات بيضاء: 65 جنيها.      

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض 26 جنيها.
  • كتكوت ساسو  16 جنيها.
  • كتكوت ساسو بيور 17 جنيها.
  • كتكوت بلدي   7.20 جنيه.
  • كتكوت القاهرة للدواجن 23.50 جنيه.

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أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 مارس 2023

  • كتكوت نيوهوب للدواجن 25 جنيها.
  • كتكوت الوطنية 26 جنيها.
  • كتكوت العناني 24 جنيها.
  • كتكوت الوادي 23 جنيها.
  • كتكوت رواد النيل 23 جنيها.
  • كتكوت المصريه الهولندية 23.50 جنيه.

سعر البيض اليوم 

تراجعت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة لتكسر مستوى 100 جنيه الذي استمرت فيه لعدة اسابيع ، وبلغ سعر البيض الأبيض في المزرعة 94.75 جنيه، والبيض الأحمر96.75 جنيه ، والبيض البلدي 95 جنيه ، وترتفع هذه الأسعار عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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