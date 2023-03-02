أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 مارس 2023

مازالت أسعار أعلاف الدواجن حديث الشارع المصري، حيث أنها السبب الرئيس في ارتفاع أسعارالدواجن، ولكن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، وذلك عقب الإفراجات الأسبوعية التي تقوم بها وزارة الزراعة.

وقد شهدت أسعار الذرة الصفراء استقرارًا على مدار يومين في بورصة الكناني، ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء المستوردة، وأسعار فول الصويا، وأسعار أعلاف البادي.

أسعار العلف بادي في بورصة الكناني اليوم

استقرات أسعارالعلف بادى 23% اليوم في بورصة الكناني لتسجل 22500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

واستقر سعر طن العلف نامى 21% اليوم في بورصة الكناني عند 22400 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

سجل طن العلف ناهى 19% اليوم في بورصة الكناني سعر 22300 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

كما سجل طن العلف بادى نامى في بورصة الكناني 21700 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

بينما سجل طن العلف بياض بـ 20300 جنيه خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني.

كما سجل طن العلف بياض 17% سعر 20200 جنيه، بينما سجل سعر طن بياض 16% نحو 18200 جنيه للطن .

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

استقرت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم لتسجل 15750 جنيهًا عند نفس أسعار أمس في بورصة الكناني.

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم عند 15250 جنيهًا.

استقرات أسعار طن الذرة الصفراء أوكراني المستوردة اليوم عند 15250 جنيهًا.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أرجنيني المستوردة اليوم 15750 جنيهًا للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني

استقر سعر الفول الصويا خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت نفس أسعار أمس في بورصة الكناني.

استقر سعر كسب صويا محلى 44% اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 27500 جنيه للطن.

استقر سعر صويا 46% محلي اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 28000 جنيه للطن.

استقر سعر صويا 46% مستورد ليسجل 28000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا عند نفس أسعار أمس لتسجل 28250 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

استقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس لتسجل 44000 جنيه للطن.

استقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

أستقرات سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.