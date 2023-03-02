التصريح بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

صرحت جهات التحقيق بمصر الجديدة، اليوم الخميس، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهالي مفاده وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتم ضبط مالك السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.