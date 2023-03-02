الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحة البحيرة» تُطلق النسخة السابعة من المؤتمر الدولي لمرضى السكر

مرض السكري
مرض السكري

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لمرضى السكر والذي تنظمه مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بمشاركة أكثر من 500 طبيب وطبيبة من أطباء البحيرة وبحضور مجموعة من الأطباء المحاضرين من جامعات الأزهر والإسكندرية وطنطا والزقازيق.

وقال الدكتور بهاء شرف الدين، رئيس المؤتمر، في تصريحات له، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد فى علاج مرضى السكري، وأهم الوسائل العلاجية لمرضى السكري أثناء صيام شهر رمضان المبارك، وطرق الوقاية لعدم التعرض لأية مضاعفات نتيجة الصيام حرصا على سلامة المرضى.

وأضاف أن المؤتمر يناقش آخر ما أسفرت عنه نتائج مبادرات رئيس الجمهورية مثل “100 مليون صحة” لعلاج "فيرس سي" والأمراض غير السارية والتي يأتي في مقدمتها مرضى السكري والنتائج الإيجابية للقضاء على فيرس سي، لافتا إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميا في علاج مرضى السكري.

100 مليون صحة الأمراض غير السارية المؤتمر الدولى السابع سلامة المرضى شهر رمضان المبارك طرق الوقاية صيام شهر رمضان فيرس سى لمرضى السكر مبادرات رئيس الجمهورية

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